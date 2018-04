MMA. Adriano Mamute assassinado em casa diante da esposa e do filho

O lutador brasileiro de 29 anos foi executado por três desconhecidos com um tiro na cara e facadas no peito. A polícia está agora à procura dos agressores, estando posta de parte qualquer ligação a tráfico de droga

Os episódios de criminalidade no Brasil não têm fim. Esta terça-feira, três indivíduos entraram em casa de Adriano Sylberth Santana Pereira, mais conhecido no mundo do MMA (artes marciais mistas) como Adriano Mamute, e assassinaram-no com um tiro na cara e facadas no peito. Tudo em frente à esposa e ao filho do atleta de 29 anos, segundo revelou a Polícia Civil.

O atleta brasileiro estava em casa, em Outeiro (Belém, Brasil). Por volta das 23h30, foi abrir a porta e deparou--se com três homens armados e de rosto tapado, que o perseguiram quando fugiu para junto da companheira e do filho de nove anos. Já no quarto, os invasores dirigiram-se a Mamute e atingiram-no com um tiro no rosto. Ao deixar o local, depois de roubarem os telemóveis do casal, e percebendo que o atleta ainda estava vivo, desferiram--lhe várias facadas no peito que viriam a revelar-se fatais.

Para já, ainda é desconhecida a identidade dos agressores. As autoridades que estão a investigar o crime revelaram, porém, que o lutador de MMA não havia sido alvo de quaisquer ameaças que pudessem indiciar um desfecho deste género. Adriano Mamute não tinha – que se soubesse – ligações com traficantes de droga nem era consumidor de substâncias ilícitas. Além de praticar artes marciais, o atleta era eletricista naval no estaleiro do rio Maguari, no distrito brasileiro de Icoaraci – esse era, de resto, o seu emprego a tempo inteiro.

No seu currículo como profissional, Adriano Mamute tinha uma vitória e uma derrota. Não fazia qualquer combate desde agosto de 2015, quando venceu Kael Henrique por decisão dividida no “Mr Prime Fighter Champion 4”.

Mensagem premonitória Tudo nesta história é arrepiante, mas os calafrios aumentam ainda mais quando se olha para a última publicação de Adriano Mamute na sua página pessoal de Facebook. A 11 de março, o lutador aconselhava os seus amigos e seguidores a viverem para a família e aproveitarem todas as oportunidades enquanto podiam. “Tua mulher e teus filhos em primeiro lugar, depois o resto é resto. Viva hoje pra tua família porque amanhã pode ser tarde. Fica a dica. Seja bom pra quem é bom pra você... Deus é fiel e bondoso, e o diabo não presta”, escreveu.

Um conselho sábio, de facto, e que esperamos ter sido seguido por Mamute até à última.