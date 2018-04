Imagine Dragons voltam a dar concerto em Portugal

A banda americana, originária de Las Vegas, vai regressar a Portugal ainda este ano para apresentar o seu terceiro álbum, que tem o nome de “Evolve”.

O concerto vai acontecer no dia 4 de setembro, na Altice Arena, em Lisboa, pelas 20h30, e os bilhetes vão ser colocados à venda no dia 7 de abril com preços que rondam os 36 euros e os 59 euros.

Recorde-se que a banda tem músicas muito conhecidas como “Radioactive”, “Demons” ou “On Top of the World”.