A reação emocionada da mãe de Cristiano Ronaldo ao golo do momento | VÍDEO

O mundo ficou ‘de boca aberta’ com o golo que Cristiano Ronaldo marcou ontem no jogo entre o Real Madrid e a Juventus, mas houve uma pessoa que vibrou mais do que todas as outras: Dolores Aveiro.

A mãe do internacional português usou a sua conta na rede social Instagram para mostrar o orgulho que tem no filho: “És o nosso orgulho. Para quem pensava que já estavas velho, mais uma vez mostras em campo como é. Não tenho palavras para expressar a minha felicidade por este momento”.

A irmão de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, também usou as redes sociais para felicitar o irmão: “Isto sim é futebol! Obrigada”, escreveu no Facebook.

O pontapé de bicicleta do jogador português deixou tudo e todos estupefactos – até os adeptos da Juventus aplaudiram Cristiano Ronaldo. Muitos consideram que este foi o melhor golo da sua carreira.