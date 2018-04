No local já estão as equipas de inativação de engenhos explosivos da PSP

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) foi evacuada, esta quarta-feira de manhã, devido à presença de um pacote suspeito encontrado na casa de banho.

Além dos Bombeiros Sapadores do Porto, estão ainda no local as equipas de inativação de engenhos explosivos da PSP.