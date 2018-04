Cultura. PCP pressiona Costa

Os comunistas exigem um reforço da verba para a Cultura e vão pressionar o Governo para evitar que os resultados do último concurso de apoio às artes prejudiquem os artistas que ficaram de fora dos subsídios. Amanhã, no debate quinzenal, Jerónimo de Sousa vai questionar diretamente António Costa sobre este tema. Para a semana, será a vez de o ministro da Cultura ser ouvido a pedido do PCP

O pedido de audição urgente do PCP a Luís Castro Mendes foi hoje aprovado por unanimidade. Os comunistas queriam ouvir o ministro da Cultura já na sexta-feira, mas por indisponibilidade de PSD, PS, BE e CDS, a audição a Castro Mendes será feita só no dia 10.

Antes disso, Jerónimo de Sousa fez já saber que vai confrontar o primeiro-ministro com a polémica do concurso de apoio às artes já amanhã durante o debate quinzenal.

O secretário-geral do PCP quer ouvir António Costa explicar “as medidas a tomar para corrigir e inverter a situação criada” – como explica o partido numa nota enviada às redações. Mas o PCP tem já ideias concretas sobre o que fazer e até um valor para o reforço do Orçamento da Cultura.

Num projeto de resolução entregue hoje na Assembleia da República, o PCP recomenda ao Governo “o reforço em € 7.388.156 da rubrica do Orçamento da Direção Geral da Artes destinada ao apoio às artes, utilizando as dotações provisionais e outros mecanismos orçamentais existentes, de forma a repor os níveis de financiamento público de apoio às artes existentes antes dos cortes impostos pelos PEC e pelo pacto da troika”.

Os comunistas recomendam ainda ao Governo que reveja todas as candidaturas ao concurso de apoio às artes, pedindo que seja assegurado um apoio às candidaturas que o perderam enquanto não forem corrigidos os resultados do concurso.

A proposta do PCP sugere ainda o início de uma discussão pública “com vista à definição de um modelo de apoio às artes adequado ao desenvolvimento da atividade de criação artística e cultural”.

Enquanto isso não acontece, os comunistas querem ouvir os agentes culturais.

Por isso, Jerónimo de Sousa tem já na agenda um encontro com artistas e outros trabalhadores da Cultura na próxima segunda-feira, dia 9 de Abril, às 18h, no Jardim de Inverno do Teatro Municipal S. Luiz.