Cristiano Ronaldo tem estado nas bocas do mundo depois do golo que marcou de pontapé de bicicleta num jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

O momento não passou despercebido e já várias pessoas lhe deram os parabéns. Agora foi a vez da PSP congratular o jogador.

A entidade brincou com o golo, lembrando as pessoas de que só devem ligar para o 112 em certas situações. No final, deu os parabéns ao jogador.