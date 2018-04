Autocarro do Manchester City atacado por adeptos

O autocarro que transportava os jogadores do Manchester City foi atacado por adeptos do Liverpool que atiraram garrafas e latas contra o veículo, que entrou no estádio de Anfield com as janelas estragadas.

O Liverpool já emitiu um comunicado a pedir desculpa pelo sucedido e afirmou “condenar nos termos mais fortes possíveis as cenas que precederam o jogo”, classificando o comportamento como “totalmente inaceitável” e estando disponível para cooperar com a autoridades.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City em declarações à BT Sports antes do jogo, relembrou o ataque contra o autocarro do Borussia de Dortmund, na temporada passada, que feriu Marc Bartra, para explicar que ninguém estava à espera de um comportamento destes.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool disse não entender o porquê destes atos e que fizeram tudo o que podiam “para evitar este tipo de situações”, pedindo desculpas.