Liga dos Campeões. Barcelona e Liverpool resolvem eliminatória

O Barcelona e o Liverpool venceram os respetivos encontros da 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, com a Roma e o Manchester City.

Em Anfield, os reds, terceiros classificados da Liga inglesa, só precisariam de trinta minutos para praticamente garantirem a sua passagem à meia-final da prova multimilionária e, consequentemente, ditarem o adeus dos comandados de Pep Guardiola, conjunto que este fim-de-semana se pode sagrar, de resto, campeão de Inglaterra. O 3-0 da formação orientada por Jürgen Klopp chegou por Salah (12’), Chamberlain (20’) e Mané (31’) selou o resultado final.

Em Camp Nou, o 4-1 deixa, a par do Liverpool, os blaugrana com um pé na próxima fase da competição. O Barcelona chegou à vantagem através de dois autogolos de De Rossi (38’) e Manolas (55’) e, instantes depois, Piqué aumentou a vantagem (59’) para a turma de Valverde. Apesar de a Roma ainda ter conseguido reduzir por Dzeko (80’) as contas só ficaram fechadas com o golo de Suárez a três minutos do fim do tempo regulamentar. A segunda mão dos quartos-de-final, no reduto do City e em casa da Roma, joga-se na próxima terça-feira, no dia 10 de abril