Tribunal nega recurso de Lula da Silva

Cabe ao juiz Sérgio Moro decretar a prisão efetiva do antigo presidente do Brasil

O Supremo Tribunal Federal do Brasil negou esta quarta-feira à noite o recurso contra a prisão ao antigo presidente daquele país, Lula da Silva. O ex-líder brasileiro foi condenado em duas instâncias e pretendia permanecer em liberdade até à decisão final.

Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão em janeiro, pelo Tribunal Regional da 4ª Região (segunda instância). A condenação está relacionada com um dos processos da Operação Lava Jato, considerado o maior escândalo de corrupção do Brasil – em causa está um apartamento de luxo que o antigo presidente do Brasil terá recebido por parte da construtora OAS em troca de favorecimento em contratos com a petrolífera Petrobras.

O habeas corpus apresentado pela defesa de Lula foi recusado pela maioria dos 11 juízes do tribunal. Agora, a decisão do Supremo será remetida para as instâncias judiciais inferiores e será o juiz Sérgio Moro a decretar a prisão efetiva.

Recorde-se que Lula da Silva está à frente nas sondagens para as eleições de outubro e esta execução provisória da pena não deverá impedir a sua candidatura presidencial.