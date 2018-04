Herman José brinca com vídeo de Dolores Aveiro

Depois de ter usado as redes sociais para mostrar o orgulho que tem no filho (após o golo impressionante que marcou ao serviço do Real Madrid num jogo contra a Juventus), a mãe de Cristiano Ronaldo voltou a usar o Instagram para partilhar uma das refeições. Herman José decidiu usar a sua página para brincar com a situação.

Dolores Aveiro publicou um vídeo no qual convida os seus seguidores a experimentarem um dos seus pratos – pataniscas com arroz de grelos.

Herman José aproveitou ‘a deixa’ para brincar com a mãe do internacional português, pegando nas imagens publicadas e dando uma nova voz ao vídeo. A brincadeira foi partilhada nas InstaStories do humorista.

“Estão todos convidados para virem comer pataniscas com arroz de grelos para fingir que somos pobrezinhos”, disse Herman José, imitando o sotaque de Dolores Aveiro.