Oposição a Rui Rio no PSD convoca comícios para Lisboa e Porto

“Há um reagrupamento dos setores da oposição à direção do PSD em torno de uma nova proposta de lideranças para o século xxi e que seja capaz de correr com o PS nas próximas legislativas”, garantiu fonte próxima e geralmente informada que tem um programa de televisão num canal da mesma estação da SIC Mulher.

Um outro alegado dirigente do PSD, disse ao i, que “depois da barracada com os vice-presidentes, a eleição do líder parlamentar, as vírgulas em geral, a nomeação de um governo sombra com a média de idades que faz prever que não cheguem vivos às eleições, foi a gota de água final”, afirmou este influente deputado nortenho.

Para já estão convocados dois comícios para amanhã e sábado para contar espingardas e arrancar com a vaga de fundo para correr com Rui Rio. As mobilizações estão marcadas para 6 de Abril, às 22 horas, em Lisboa, no auditório Camões; e a 7 de abril `, às 22 horas, no Porto, no Teatro de Sá da Bandeira.

Uma das maiores surpresas desta conspiração que se torna pública é o facto de contar com a liderança de uma figura em ascensão na direita portuguesa, o doutor, que até há pouco tempo fazia grandes elogios a Rui Rio. É caso para dizer: até tu, doutor.

Recordemos a sua intervenção no último enclave máximo do partido laranja:

“Há qualidades que aprecio no Dr. Rui Rio. Ele foi Presidente da Câmara do Porto, a terceira cidade do nosso país, depois de Lisboa e Berlim, e tratou-a como uma cidade de terceira, fazendo com que o Porto mantivesse um atraso significativo em relação a Lisboa. Até aqui, tudo bem. Há que defender os centros de poder.”, mapeou o candidato a líder.

“Depois, aprecio-o porque ele é um verdadeiro abutre que esteve este tempo todo à espera do momento mais frágil do Dr. Passos Coelho para o poder atacar. Digo isto como um elogio.”, espumou sibilinamente o emplastro laranja.

“O abutre é o empreendedor da natureza. É um animal extremamente competente que procura alimentar-se da forma mais eficiente possível. Para quê perder tempo a perseguir presas quando pode perfeitamente esperar pelos restos de outro predador? O abutre é um excelente gestor que, do alto dos céus, espera pela melhor oportunidade para investir na sua alimentação com o mínimo esforço necessário. O Dr. Rui Rio sabe que é muito mais fácil derrotar o Dr. Passos Coelho estando ele cadáver.”, autopsiou o conspirador.

“É claro que ele pode ser acusado de cobardia e comodismo. A coragem é sobrevalorizada. A História é feita de líderes cobardes e cautelosos que conseguem manter-se no poder o tempo suficiente terem oportunidade de serem corajosos. É preciso ter muita coragem para se ser cobarde.”, sentenciou o provável novo líder.

“No entanto, há um aspecto que me causa desconfiança. O que é que ele está disposto a abdicar para ser líder do PSD? O Dr. Pedro Passos Coelho abdicou de soberania, de portugueses e da sua beleza capilar. Tudo para salvar o país. Ora, o Dr. Rui Rio já não tem cabelo. O que tem, então, para oferecer ao país?”, mostrou que tinha pelo na venta o jovem beto.