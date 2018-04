Surf. Frederico Morais alcança o 5.º lugar em Bells Beach

Português subiu ao 11.º posto do ranking do World Tour

O surfista português Frederico Morais repetiu o 5.º posto alcançado no ano passado na etapa do World Tour em Bells Beach, na Austrália. Kikas chegou ao último dia da segunda etapa do World Tour 2018 na luta pelo triunfo, mas acabou por ser eliminado pelo brasileiro Gabriel Medina, campeão mundial de 2014, nos quartos-de-final.

Frederico alcançou um somatório de 15 pontos (em 20 possíveis) no heat 4 dos quartos-de-final, tendo como notas mais altas um 8 (máximo de 10) e um 7. O surfista de Cascais ficou a muito pouco de superar os 15,73 pontos do adversário, deixando a incerteza no ar mesmo até ao final da disputa. Depois do 13.º lugar alcançado na etapa inaugural, em Snapper Rocks, o surfista português melhorou assim o registo.



Com este desfecho Frederico Morais angariou mais 4,745 pontos para o ranking mundial, subindo ao 11.º posto, que divide com o brasileiro Filipe Toledo. Atrás de Kikas estão nomes bem sonantes, como, por exemplo, Adriano de Souza (13.º), campeão mundial de 2015, ou o bicampeão mundial em título John John Florence (25.º).



O Rip Curl Pro Bells Beach foi a segunda paragem do World Tour 2018 e o segundo de três eventos consecutivos disputados na Austrália. A próxima etapa é o Margaret River Pro, no Oeste australiano, e o período de espera começa já na próxima quarta-feira - vai de 11 a 22 de abril. Em Margaret River Frederico Morais tem como objetivo melhorar a prestação do ano passado, onde não passou da 2.ª ronda.