Operação de Danilo Pereira correu bem mas não deverá estar recuperado a tempo do Mundial

Rotura no tendão de Aquiles fez com que Danilo fosse sujeito a uma cirurgia esta quinta-feira

O internacional português Danilo Pereira foi esta quinta-feira operado com sucesso, no Porto, a uma rotura parcial no tendão de Aquiles da perna esquerda.

O FC Porto falou da cirurgia do jogador, onde revela que esta decorreu no Hospital de Santa Maria do Porto e que foi conduzida pela “equipa do professor Leandro Massada". "O médio dos 'dragões' deverá ter alta brevemente, assim que os critérios clínicos o permitam", apontam os dragões.

No entanto, apesar de a operação ter corrido bem, a lesão e, consequentemente, a recuperação de Danilo fará com que este seja afastado do Mundial2018, que decorre na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.