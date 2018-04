Internet brinca com discussão entre Letízia e Sofia |FOTOS

A discussão entre Letízia e Sofia, que ficou gravada em vídeo, tem estado no centro das atenções.

A internet não deixou o momento de tensão passar despercebido e tem andado a circular nas redes sociais várias imagens humorísticas do momento.

O momento em causa, que tem sido alvo de paródia nas redes sociais, aconteceu no domingo de páscoa quando a família real espanhola estava a sair da Catedral de Palma de Maiorca. Quando a rainha emérita Sofia se prepara para posar para um fotografia com as suas netas, Leonor e Sofia, Letízia tenta impedi-la.

#LetiziaVsSofia #Letizia aquí podemos ver el espectacular gol para la historia!! Que? Quien es esa que se ha puesto en medio? Quita muchacha !!!!!! pic.twitter.com/YwkXpmoKq1 — CLARITOcomoAGUA (@ATIENDEaESTO) April 4, 2018

Peleas de Reinas Versión : Americana / Versión Española.#Letizia pic.twitter.com/kxB97PtRrL — Miguel Angel enD (@miguel_end) April 3, 2018