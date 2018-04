MIL. Sala de embarque

Lisboa está a mil e tem um festival que quer canalizar o entusiasmo exterior para criar canais de exportação de bandas portuguesas do “circuito independente”, chamando agentes internacionais do meio para observar in loco aquilo que semanalmente já se tornou norma por cá. O Mil, Lisbon Internacional Music Network, organizado pelo Musicbox, espalha-se por oito salas do Cais do Sodré e além da seleção nacional, tem bandas brasileiras e francesas para gerar um fluxo que se prolongue no tempo e no espaço. E daí possam surgir novas utopias e oportunidades

Moullinex

Luís Clara Gomes sabe bem o que é o jet lag e desde que Moullinex ainda era Moulinex e rodava o circuito de blogues com remisturas para bandas do gabarito dos Cut Copy. O tempo acrescentou um “l” por motivos de registo de marca e uma noção sonora de banda que o novo “Hypersex”, uma celebração da liberdade sexual na pista de dança que invariavelmente dá festa grossa. Hoje às 22h45 no B.Leza

Legendary Tigerman

Tal como Moullinex, Legendary Tiger Man exportou-se a si próprio. Se ainda pode chegar mais longe, é outra história mas a julgar pelo facto de o novo álbum ter sido gravado no Rancho de La Luna com David Catching (Eagles of Death Metal), a América está à espera de ser conquistada por alguém que é um raro animal feroz do rock’n’roll na era do algoritmo. Hoje às 22h45 no Musicbox

Diron Animal

Animal de nome e de atitude, Diron dos Throes + The Shine lançou-se às feras sozinho e o inaugural “Alone” acabou editado pela Soundway Records, uma das mais conceituadas editoras de música “pan-africana” ou de raiz afro-qualquer coisa. Se em disco, a coisa faz faísca, em concerto é uma central elétrica que começa em palco e desce à plateia sem clemência. Hoje à 00h00 no B.Leza

Bruno Pernadas

A música de Bruno Pernadas não tem tempo. É de agora, como podia ser de um verão californiano ido. Nem tem espaço, vem do espaço. Um par de álbuns consagraram um lugar único a um maestro conciliador da estrutura pop da canção clássica e da sua desconstrução: dos Beach Boys aos Stereolab, bossa nova, ou jazz psicadélico há um pouco de tudo neste (des)governo. Amanhã às 22h45 no B.Leza

Príncipe Showcase

Graças à Príncipe, DJ Marfox, DJ Nigga Fox, Nídia (agora sem Minaj) e DJ Lycox estão integrados num circuito internacional de clubes, e não só, são seguidos por produtores de vanguarda e, ainda assim, não deixam de fazer música de rua para fazer dançar os amigos. O que é que falta à Príncipe? O inverso. Mais (re)conhecimento fora de Lisboa mas não é uma ambição palpável. Amanhã à 01h00 no Musicbox