Restos mortais de mulher que estava desaparecida há 51 foram encontrados

As autoridades nova-iorquinas descobriram, há cerca de duas semanas, os restos mortais de uma mulher que estava desaparecida há 51 anos. Os restos mortais estavam enterrados debaixo da casa de um homem, que na altura era seu namorado.

Segundo a BBC, a mulher, Louise Pietrewicz, foi vista pela última vez pela sua filha em 1966, quando se despediu dela para ir para a escola. Um dia antes de ter desaparecido, a vítima levantou todo o seu dinheiro e fechou a sua conta bancária.

O caso voltou a ser noticiado quando a mulher do autor do crime, que acabou por morrer em 1982, alertou as autoridades de que o corpo da mulher poderia estar enterrado na casa do homem, tendo-se vindo a confirmar com testes de ADN que revelaram que os restos mortais pertenciam efetivamente à mulher desaparecida há 51 anos.

Em declarações ao Times Herald-Record, a filha de Louise referiu que a sua mãe nunca a abandonaria.