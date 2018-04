Chuva está de volta em todo o país

A chuva regressa já esta sexta-feira a todo o territóio do Continente.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira estão previstos “aguaceiros que começam por atingir toda a costa ocidental, de norte a sul do País. O Interior ainda deverá ter boas abertas, mas a chuva chega a estas regiões no sábado. Também no domingo deverá chover em todo o Continente”.

Relativamente às temperaturas, as mínimas deverão baixar para cerca dos 7º Celsius e as máximas devem rondar os 14/15 Celsius no litoral. Já nas Beiras e em Trás-os-Montes, as máximas devem chegar aos 12º Celsius mas a mínimas deverão andar entre o 1 e 4ºC.

De acordo com as previsões do IPMA, a chuva deverá prolongar-se pelo menos até ao início da próxima semana.