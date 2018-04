Ator Diogo Amaral dá novidade através das redes sociais

Diogo Amaral partilhou uma novidade através da sua página do Instagram. O ator anunciou que vai deixar a TVI e regressar à SIC.

O artista optou por dar um novo rumo à sua carreira e vai agora fazer parte do elenco da nova novela do canal de televisão de Carnaxide - SIC - , “Vidas Opostas”.

O ator está há vários anos na TVI, mas acredita que agora é tempo de mudanças. “De repente muda tudo na tua vida, de repente voltei para a SIC, de repente comecei tudo do zero e estou muito contente com a minha escolha... Às vezes é preciso mudar e é tão bom quando valorizam o nosso trabalho... Obrigado SIC por acreditarem naquilo que faço e obrigado SIC por apostarem na nossa ficção”, escreveu o ator.