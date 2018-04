Alemanha ordena libertação imediata de Carles Puigdemont

A Alemanha exigiu a libertação imediata de Puigdemont, uma vez que a própria fiança - que tem um valor de 75 mil euros - já foi paga pela Assembleia Nacional da Catalunha e pela Òmnium.

Os procuradores alemães que ordenaram a libertação imediata do independentista, de acordo com a Associated Press, também referiram que Puigdemont deu uma morada no país às autoridades, uma vez que o ex-líder catalão ficará a aguardar pela decisão de extradição na Alemanha.

A saída de Carles Puigdemont da prisão de Neumünester pode acontecer a qualquer momento.