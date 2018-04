Defesa de Lula da Silva apresenta novo pedido de Habeas Corpus

A defesa do ex-presidente do Brasil acredita que ainda há recursos que podem ser apresentados em tribunal

A defesa de Lula entrou, esta sexta-feira, com um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, avança a imprensa brasileira.

Este novo pedido tem como objetivo evitar a prisão do antigo líder, que foi ordenada ontem pelo juiz Sérgio Moro, responsável da operação Lava Jato.

Lula da Silva devia apresentar-se até às 17h horas locais de hoje na Polícia Federal em Curitiba, para cumprir a pena de prisão a que foi condenado.

"A emissão de um mandado de prisão nesta data contraria a decisão proferida pelo próprio Tribunal Regional Federal no dia 24 de janeiro, que condicionou a providência - incompatível com a presunção de inocência - de esgotar os recursos possíveis de serem apresentados para aquele Tribunal, o que ainda não ocorreu", pode ler-se num comunicado divulgado pela defesa de Lula da Silva, antes de entrar com um novo pedido de habeas corpus.