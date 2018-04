Sergei Skripal. Ex-espião russo já não está em estado crítico

Sergei Skripal já não está em estado crítico, de acordo com a Sky News que cita o hospital de Salisbury, no Reinoo Unido, onde o ex-espião está internado juntamente com a filha.

A diretora do hospital, Christine Blanshard, disse que Sergei Skripal está a "responder bem ao tratamento" e que está a "melhorar rapidamente".

Recorde-se que o ex-espião russo e a sua filha foram encontrados num banco de um centro comercial de Salisbury, cidade no sul da Inglaterra, depois de terem sido envenenados com um gás forte que afeta o sistema nervoso.