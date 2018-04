Governo espanhol respeita decisão dos tribunais alemães

Esta sexta-feira, o governo espanhol revelou que “respeita e acata as decisões dos tribunais” alemães acerca da decisão da Audiência Territorial de Schleswig-Holstein que permite ao antigo ex-presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, aguardar pela sentença em liberdade.

O porta-voz do governo espanhol revelou ainda que as autoridades alemãs deixaram claro que Puigdemont não é um fugitivo político, mas sim um “prófugo da justiça inculpado num caso penal”.

Esta sexta-feira, por volta das 14h locais Puigdemont saiu da prisão, após ter estado detido durante dez dias no cumprimento do mandado europeu, emitido pela justiça espanhola, que decretava a detenção do ex-líder da Generalitat.

Madrid pediu a extradição de Puigdemont pelos crimes de peculato e rebelião, mas a justiça alemã descartou o crime de rebelião, estando ainda a analisar se extradita ou não Puigdemont pelo crime de peculato.

À saída da prisão, Puigdemont agradeceu todo o apoio e solidariedade que recebeu enquanto estava detido.