Tribunal desmente decisão sobre o segundo pedido de habeas corpus de Lula da Silva

O segundo habeas corpus, apresentado esta sexta-feira de manhã pela defesa de Lula da Silva, ainda não foi decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Os advogados de Lula da Silva entregaram esta sexta-feira uma medida cautelar na Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos a pedir que o governo brasileiro impeça que Lula da Silva seja preso até que se esgotem todos os recursos jurídicos.

"A decisão por uma estreita margem, tomada na quarta-feira, 4 de abril, pelo Supremo Tribunal Federal, demonstra a necessidade de um tribunal independente examinar se a presunção de inocência foi violada no caso de Lula, como também as alegações sobre as condutas tendenciosas do juiz Sérgio Moro e dos desembargadores contra o ex-presidente", refere a nota dos advogados da defesa.

O mesmo documento refere ainda que "o pedido de medida cautelar foi apresentado pelos advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Zanin Martins, em conjunto com o advogado britânico Geoffrey Robertson QC, especialista em direitos humanos".

Os advogados tinham enviado um novo pedido de habeas corpus, durante a noite, para evitar a prisão de Lula, sob o argumento de que ainda existem recursos jurídicos que podem ser apresentados perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Um dos advogados de Lula da Silva tinha avançado ao jornal Globo que o pedido de habeas corpus tinha sido negado, mas o Supremo Tribunal de Justiça já veio desmentir a informação através do seu Twitter.