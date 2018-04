Morreu ícone do jazz de vanguarda

O músico morreu em casa, em Brooklyn, esta quinta-feira. Durante mais de meia década, foi um vanguardista do jazz.

Nascido a 25 de março de 1929 em Nova Iorque, onde sempre viveu, iniciou-se ao piano apenas com seis anos. A dedicação de seis dias por semana levou-o a querer aprofundar conhecimentos

Estudou no extinto New York College of Music e no New England Conservatory de Boston, onde aprendeu Stravinsky, Bartók e Elliott Carter. Quando formou a sua banda em 1956, Taylor usou a prática para interrogar o jazz.

Quando viu Billie Holiday pela primeira vez em concerto, ficou impressionado e retirou uma lição. Deixar o público pasmado passou a ser a missão.

"Cada vez que tocas, pode ser a última. Por isso, tens de dar o melhor", referia.

Conhecido pelo ataque único às teclas e pela improvisação radical, Taylor influenciou gerações de músicos de jazz, e não só, pela técnica e pelo pensamento visionário.