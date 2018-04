Sporting. Bruno de Carvalho suspende todo o plantel

Mais um capítulo na já longa novela que vai deixando o Sporting em polvorosa desde ontem à noite, quando Bruno de Carvalho resolveu fazer uma publicação no Facebook a criticar duramente vários jogadores do clube após a derrota em Madrid frente ao Atlético (2-0), para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

Esta tarde, praticamente todos os elementos do plantel leonino emitiram um comunicado nas respetivas contas de Instagram a manifestar o seu desagrado para com as palavras do presidente, acusando-o de falta de apoio e de colocar os seus interesses acima dos da equipa. São já 18 os jogadores que subscreveram o documento: William Carvalho, Rui Patrício, Fábio Coentrão, Coates, Bruno César, João Palhinha, Piccini, Gelson Martins, Rafael Leão, Doumbia, Battaglia, Acuña, Rúben Ribeiro, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Wendel, Podence e Montero. Por opção ou por não usarem as redes sociais, Bas Dost, André Pinto, Mathieu, Petrovic, Salin, Misic e Ristovski não partilharam ainda o comunicado (a conta de Instagram de Lumor é privada, pelo que só quem o segue poderá saber se o lateral-esquerdo ganês fez ou não a partilha.

Pouco depois, novamente via Facebook, Bruno de Carvalho reagiu, chamando "meninos amuados" e "mimados" aos jogadores e anunciando a sua suspensão imediata do clube, além de medidas disciplinares. “Todos os atletas que escreveram o que em baixo descrevo estão imediatamente suspensos, tendo de enfrentar a disciplina do Clube”, podia ler-se. A publicação, refira-se, é visível apenas para quem se encontra na lista de amigos do presidente leonino.