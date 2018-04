A RTP anunciou esta sexta-feira que os bilhetes para a final da Eurovisão já esgotaram.

Até ao momento ainda estão disponíveis bilhetes para a primeira semifinal Jury Show, que decorre dia 7 de maio, para a primeira semifinal Family Show e a primeira semifinal Live Show, ambas no dia 8 de maio, para a segunda semifinal Jury Show, que decorre dia 9 de maio e para a segunda semifinal Family Show, com lugar no dia 10 de maio.

As duas semifinais e a final irão decorrer em maio, no Altice Arena, em Lisboa.