Prazo acabou e Lula não se entregou às autoridades

O prazo dado a Lula da Silva para se entregar às autoridades já acabou. O ex-presidente brasileiro tinha até às 17h (21h em Lisboa) para se entregar, mas não o fez, encontrando-se no Sindicato dos Metalúrgicos.

Segundo a edição brasileira do El País, a defesa está a negociar a sua entrega com as autoridades.

Segunda a imprensa brasileira, o Supremo Tribunal de Justiça do Brasil acabou por rejeitar o segundo habeas corpus pedido pelos advogados de defesa de Lula da Silva.

De acordo com uma nota publicada pela assessoria de Sérgio Moro, a Polícia Federal tem na sua posse o mandado de prisão e cabe-lhe agora decidir como o irá fazer.

Vários manifestantes têm invadido as ruas do Brasil em protesto contra a prisão do ex-presidente do Brasil.