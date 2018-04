Crise no Sporting. Jorge Jesus dá conferência de imprensa

Conferência de imprensa marcada para as 15h

Depois de Bruno de Carvalho ter suspendido 19 jogadores do plantel em resposta a um comunicadoa criticá-lo, a crise no Sporting parece não ter fim à vista:hoje, Bruno de Carvalho terá dispensado Fábio Coentrão, um dos subscritores do comunicado.

Segundo a TSF, que está a avançar a notícia, o jogador estará a preparar-se para voltar ao Real Madrid e Jorge Jesus está até a ponderar a demissão.

Hoje, às 15h, o treinador do Sporting vai dar uma conferência de imprensa. Não se sabe se Bruno de Carvalho vai estar presente.

O Sporting joga amanhã com o Paços de Ferreira e, ao que tudo indica, terá de recorrer à equipa B. Note-se, contudo, que a suspensão dos jogadores da equipa principal ainda não é oficial, uma vez que não receberam nenhum comunicado oficial.