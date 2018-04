Jesus: "Não houve nenhuma nota de suspensão"

Conferência de imprensa do treinador do Sporting

Jorge Jesus revelou este sábado que “não houve nenhuma nota de suspensão” e que tem liberdade para convocar os jogadores que quiser para o jogo frente ao Paços de Ferreira, que se realiza este domingo.

"Tivemos uma reunião, mas tudo o que se passou ali dentro, vai ali ficar. O que foi importante foi a liberdade que o presidente me deu para convocar os jogadores que eu quisesse. Vou convocar os jogadores que estão disponíveis em termos físicos", afirmou o treinador do Sporting.

Quanto à suspensão dos jogadores, Jorge Jesus não deixou dúvidas: “Não houve nenhuma nota de suspensão”.

Recorde-se que Bruno de Carvalho usou a sua página no Facebook para anunciar a suspensão dos jogadores que tinham assinado o comunicado que criticava a sua postura após o jogo frente ao Atlético de Madrid. As declarações de Jorge Jesus surgem depois de uma reunião com o presidente do clube, na qual os jogadores também estiveram presentes, que tinha como objetivo chegar a um acordo entre a direção e o plantel.

Jorge Jesus aproveitou para lançar um apelo aos adeptos: "É importante que os nossos adeptos apareçam em grande número. O mais importante, neste momento, é o Sporting. Não haver divisões na nossa massa associativa, porque a paixão é só uma: a defesa dos interesses do Sporting. Amanhã gostava de ver o estádio composto".

Quanto ao jogo, Jesus descrevey Paços de Ferreira como sendo um adversário difícil: "Regressámos de um jogo há dois dias, vamos faze ro primeiro treino após esta conferência. Ainda não tenho uma ideia global da equipa após o jogo que fizemos em Madrid. Será um jogo complicado, contra uma equipa que quer ficar na I Liga".