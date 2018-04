O casamento traz mais saúde. Saiba como

De acordo com um estudo britânico, as pessoas que estão casadas têm mais saúde, pelo menos no que diz respeito ao coração.

O estudo demorou cerca de três anos até ser concluído e analisou pacientes com hipertensão, com colesterol (alto) e diabetes tipo 2, com base nos diferentes estados matrimoniais em que as pessoas se encontravam. Além disso também se basearam na idade, género e etnia.

O estudo concluiu que nos doentes com hipertensão, há uma diferença de mortalidade de cerca de 10% para as pessoas que são casadas e as que não são. Em relação ao colesterol, a diferença foi de 16%, nos diabéticos de 14% e nos pacientes com doenças coronárias a diferença também foi de 14%.

Comparando os viúvos e os solteiros, os valores de mortalidade foram maiores nos solteiros e maiores nos pacientes divorciados, mas só tendo em conta doenças coronárias.