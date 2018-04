Ricardo Pereira condecorado pela Presidência da República

O ator Ricardo Pereira recebeu na passada quinta-feira, no Rio de Janeiro, a Ordem do Mérito, concedida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta é uma das mais altas condecorações que o Governo de Portugal pode oferecer aos cidadãos como forma de os distinguir pelos seus méritos em diferentes áreas.

“Fiquei muito honrado e emocionado com tamanha distinção. Obviamente, tenho muito orgulho do trabalho desenvolvido até aqui, mas também assumo uma responsabilidade ainda maior daqui pra frente na promoção e divulgação dos valores e das tradições portuguesas e do meu papel de ser cada vez mais ativo na propagação cultural entre os dois países e de Portugal no mundo” , afirmou.

De acordo com um comunicado enviado à redação, Ricardo Pereira, que rumou ao Brasil há cerca de 15 anos, é membro do Conselho da Diáspora e do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira, duas entidades que promovem a aproximação cultural entre os dois países. Atualmente, entra na telenovela Deus Salve o Rei, no programa semanal da Globo Portugal Sem Cortes e no programa da SIC E-Especial. Em maio aparecerá no filme de Leonel Vieira Alguém Como Eu.