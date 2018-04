Pequeno-almoço. Quer emagrecer? Então siga estas dicas

Vários estudos demonstram que o pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia, uma vez que acelera o metabolismo e, consequentemente ajuda a perder alguns quilos a mais. No entanto, há ainda algumas pessoas que erram ao tomar esta refeição.

É isto que deve fazer para conseguir emagrecer e, ao mesmo tempo, ter energia para aguentar um dia de trabalho pela frente:

Comer logo depois de acordar

Comer até 30 ou 60 minutos depois de acordar é o ideal, assim consegue aproveitar todo o potencial do seu organismo no que diz respeito a queimar gordura. Comer de manhã cedo garante que não vai ter fome tão rapidamente e aguenta até à hora de almoço.

Ingerir proteína

Um pequeno-almoço rico em proteína é o que se deve ter. Alimentos como ovos e iogurte grego ajudam a saciar durante muito mais tempo. Desta forma, vai comer menos nas próximas refeições.

De acordo com um estudo, se as mulheres optarem por comer ovos nesta refeição, perdem o dobro do peso comparativamente a mulheres que não comem ovos logo de manhã.

Comer uma banana

Alimentos que sejam ricos em amido contribuem para a saciedade e ajudam a queimar muito mais calorias. O amido está presente em alimentos como as bananas e a aveia.