Bombardeamento Síria. Papa diz que “nada pode justificar” uso de armas químicas

O papa disse hoje que "nada pode justificar" a utilização de armas químicas, tendo classificado estas como "instrumentos de extermínio" contra populações indefesas na Síria.

Francisco apelou aos responsáveis que iniciem negociações o mais rapidamente possível: "Chegam-nos da Síria notícias terríveis, com dezenas de vítimas, entre as quais mulheres e crianças (...) pessoas fustigadas pelos efeitos das substâncias químicas contidas nas bombas", declarou o papa durante a tradicional missa de domingo no Vaticano.