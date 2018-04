Acidente com autocarro no IP2 que transportava alunos finalistas faz pelo menos um morto e 13 feridos

De acordo com a TVI24, no autocarro seguiam vários alunos que regressavam da viagem de finalistas de Espanha para a Covilhã, e nele seguiam 48 passageiros e um motorista.

O acidente deu-se no IP2, que se encontra cortado nos dois sentidos, em Nisa, Portalegre. De acordo com as informações do mesmo canal de televisão, há pelo menos uma vítima mortal e 13 feridos, sendo que dois deles se encontram em estado grave.

Há vários alunos que estão a ser assistidos no local e outros foram transportados para o Hospital de Portalegre.

No local estão cerca de 100 homens apoiados por 41 viaturas e um meio aéreo.

Em atualização