Trump confiante em acordo com a China

Donald Trump diz estar convencido de que será “alcançado um acordo” com a China de forma a conseguir evitar uma guerra comercial. “A China vai retirar a suas barreiras aduaneiras porque é a coisa certa a fazer”, escreveu Donald Trump no Twitter.

Ainda que não tenha explicado os motivos do otimismo, a verdade é que já na quarta-feira tentou minimizar a situação e negou a existência de uma guerra comercial.

"Não estamos numa guerra comercial com a China, essa guerra foi perdida há muitos anos pelas pessoas tolas, ou incompetentes, que representavam os Estados Unidos", escreveu no Twitter o presidente dos Estados Unidos. Trump acrescentou ainda: "Agora temos um défice comercial de 500 mil milhões de dólares por ano, com o roubo de propriedade intelectual de mais 300 mil milhões de dólares".

Mas afinal há ou não uma guerra comercial?

Regressemos ao início de março. Trump aunciou o aumento das taxas alfandegárias sobre o aço e alumínio. Depois disso, surgiram listas de produtos a taxar, de um lado e do outro. Os EUA decidiram então impor tarifas a 1300 produtos chineses no valor de 50 mil milhões de dólares. A resposta da China não tardou: uma lista de 106 produtos norte-americanos que terão taxas adicionais do mesmo montante.

Entretanto, Trump negou a existência de uma guerra comercial entre as duas potências. Isto acontece no dia 4 de abril, quarta-feira, que fica marcada por tomadas de posição da China e dos EUA. Primeiro a China responde à lista com cerca de 1.300 exportações chinesas que podem ser afetadas pelas novas taxas, publicada no dia anterior. É então anunciada a implementação de uma taxa alfandegária de 25% em cerca de 50 mil milhões de exportações norte-americanas. Nesta lista aparece então a soja - um dos produtos mais importantes nas trocas dos dois países -, os carros, os aviões e os produtos químicos.

Neste mesmo dia, Trump tenta suavizar a questão e nega, através do Twitter, a existência de uma guerra comercial.