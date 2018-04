Programa "Aldeia Segura e Pessoas Seguras" será apresentado amanhã

A corrida contra o tempo para aumentar a prevenção contra os incêndios florestais não pára. Amanhã, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Associação Nacionald e Munícipios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias vão apresentar e lançar o Programa Aldeias Seguras, além de assinarem um protocolo para o efeito. O programa tem como objetivos incentivar à participação das populações e reforçar a consciência da responsabilidade partilhada, contribuir para a salvaguarda de pessoas e bens e implementar estratégias de proteção para aglomerados populacionais.

O programa, destinado a todo o país, mas com foco nos 189 munícipios com freguesias de risco no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, tem como eixos estratégicos a gestão de combustível, o plano de evacuação de aldeias e uma campanha de sensibilização. No decorrer do mês de maio os munícipios e freguesias implementarão o programa. Neste sentido, será criada a função de “oficial de segurança da aldeia”, que terá como missão alertar a população, fazer ações de sensibilização junto da mesma e organizar a evacuação caso tal seja necessário, com a sinalização de caminhos e definição de locais de refúgio nas aldeias. O programa também conta com a realização de uma campanha nacional focada em medidas gerais de autoproteção, com difusão nos vários meios de comunicaçaõ social e redes sociais.

Pela sua natureza, o programa reforça a necessidade de conjugação de esforços entre o Poder Central e o Poder local. Assim, a ANPC irá produzir e disponibilizar à ANMP e à ANAFRE materiais de sinalética e kits de proteção na ordem dos 10 mil, bem como os meios necessários para uma campanha de sensibilização de âmbito nacional. Por sua vez, a ANMP e a ANAFRE irão colaborar na divulgação dos documentos produzidos pela ANPC junto dos municípios e juntas de freguesia, aplicando no terreno mecanismos de aviso e sessões de esclarecimento às populações, bem como medidas de prevenção, identificação de refúgio e necessária sinalização em caso de evacuação.