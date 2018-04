FC Porto vence antes do Clássico

O FC Porto venceu este domingo o Desportivo das Aves por 2-0 e garantiu a distância mínima para o líder Benfica, uma semana antes de se deslocar à Luz.

Os golos dos azuis-e-brancos foram apontados por Alex Telles (8’), da marca do castigo máximo, e, três minutos depois, aos 11’, por Otávio.

O triunfo dos comandados de Sérgio Conceição acontece um dia depois de as águias terem vencido no Bonfim. No sábado, os encarnados venceram o Vitória de Setúbal por 2-1, depois de terem estado a perder após golo de Costinha nos instantes iniciais da partida.

A reviravolta chegou por Raul Jiménez (28’, 92’, de grande penalidade), jogador que foi chamado a campo depois de Jonas ter saído lesionado ainda no aquecimento.

A uma semana do clássico, que já é considerado o jogo do título, no Estádio da Luz, o Benfica segue no 1.º lugar com 74 pontos e o FC Porto imediatamente a seguir, com 73.