Sporting vence Paços de Ferreira

Os leões venceram por 2-0 e isolam-se no terceiro posto da Liga

Apesar do momento conturbado, o Sporting venceu, esta noite, tranquilamente o Paços de Ferreira, em Alvalade, por 2-0.

Os golos dos leões foram apontados por Bas Dost, aos 20 minutos, e por Bryan Ruiz, aos 65. Com este resultado, os comandados de Jorge Jesus regressam às vitórias depois dos desaires na Pedreira, ante o Sporting de Braga, e em Madrid, com o Atlético, em jogo da 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

Com o triunfo o Sporting passa a somar 68 pontos e isola-se no terceiro lugar da Liga, numa altura em que faltam disputar cinco jornadas até ao fim do campeonato.

O encontro entre o Sporting e o Paços de Ferreira ficou ainda marcado pelos assobios e pelo pedido de demissão feito por parte dos adeptos a Bruno de Carvalho em contraste com os aplausos que foram dirigidos ao plantel verde-e-branco.