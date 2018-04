Sporting. Sismo, réplica, assobios e regresso às vitórias

E a 29ª jornada da Liga portuguesa de futebol começou... fora das quatro linhas. Na sequência da derrota do Sporting em Madrid (2-0), contra o Atlético, em jogo da 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa, Bruno de Carvalho recorreu à sua página do Facebook para criticar as exibições de vários jogadores do conjunto verde-e-branco (entre eles Coates, Mathieu, Bas Dost, Fábio Coentrão, Gelson Martins e Montero). O post partilhado pelo presidente leonino viria a desencadear um autêntico terramoto em Alvalade já que, instantes depois das observações feitas pelo líder do Sporting, vários atletas decidiriam responder numa só voz. Nas redes sociais, 19 elementos do plantel orientado por Jorge Jesus mostraram o seu desagrado relativmente às declarações de Bruno de Carvalho, numa mensagem em que referiram a falta de apoio do seu presidente, aquele que, na perspetiva dos jogadores “deveria ser o nosso líder”.

Contra-ataque

A posição conjunta assumida pelo plantel verde-e-branco foi mal recebida por parte do presidente reeleito que deu ordens para suspender os 19 futebolistas, que considerou serem “meninos mimados”. A dois dias da recepção ao Paços de Ferreira, desenhou-se ainda a possibilidade de serem convocados elementos da equipa B para o compromisso dos leões deste domingo, a contar para a Liga NOS.

Depois de a crise estar já instalada, o Sporting realizou uma reunião de última hora, durante a tarde de sábado. Da conversa entre o presidente, o treinadores e os jogadores do Sporting não resultou a apresentação de um pedido de desculpas (por parte de BdC ou dos jogadores), mas a garantia, dada por Jorge Jesus, de que os atletas não teriam recebido nenhuma nota de suspensão.

Uma posição que o orientador dos leões voltou a reforçar na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os pacenses. “Aquilo que é importante [referir pós-reunião] foi a liberdade que o presidente me deu de convocar os jogadores que eu quisesse, [...] vou convocar naturalmente, e normalmente, todos os jogadores que estão disponíveis em termos físicos”, referiu o técnico.

Réplica

Depois do sismo... a réplica. Este domingo e numa altura em que os ânimos pareciam estar mais calmos para os lados de Alvalade, BdC decidiu fazer uso, mais uma vez, das redes sociais para criticar a atitude levada a cabo por parte dos jogadores. Numa longa mensagem deixada no seu Facebook, cerca de duas horas antes da receção ao Paços de Ferreira, o presidente leonino defendeu que os jogadores “mancharam o bom nome do Presidente e do Clube”. Posto isto, o líder dos leões anunciou que “serão mantidos os processos disciplinares” já que “chegou à conclusão que a suspensão imposta aos atletas, não teria efeito de castigo mas apenas serviria para ser mais uma desculpa para que não pudessem cumprir as suas funções e as obrigações para que são pagos”.

“O Presidente foi claro e reafirmou que no Sporting CP não podemos estar perante grupos de atletas que se queiram comportar de forma sobranceira, e que têm, de uma vez por todas, que se focar na obrigação e missão de conquistar títulos e agradar e fazer felizes os Sócios e Adeptos do Sporting CP. Não podemos compactuar com joguinhos de “bastidores” internos, prejudicando os grupos e com atitudes de “ameaças e pressões” a colegas”, pode ainda ler-se na publicação feita na página oficial de Bruno de Carvalho.

Apesar do momento conturbado, o Sporting não transpareceu qualquer fragilidade emocional no encontro de ontem. A vitória por 2-0 dos comandados de Jorge Jesus chegou pela cabeça de Bas Dost e pelo pé de Bryan Ruiz, num encontro que ficou ainda marcado pelos assobios e pelo pedido de demissão feito por parte dos adeptos spotinguistas a Bruno de Carvalho, em contraste com os aplausos dirigidos ao plantel verde-e-branco.

FCP vence antes do Clássico

O FC Porto venceu este domingo o Desportivo das Aves por 2-0 e garantiu a distância mínima para o Benfica, uma semana antes de se deslocar à Luz. Os golos dos azuis-e-brancos foram apontados por Alex Telles (8’), de penálti, e aos 11’, por Otávio. O triunfo dos comandados de Sérgio Conceição acontece um dia depois de as águias terem vencido o Setúbel no Bonfim por 2-1, depois de terem estado a perder após golo de Costinha nos instantes iniciais da partida. A reviravolta chegou por Raul Jiménez (28’ e 92’, de grande penalidade), que foi chamado a campo depois de Jonas ter saído lesionado ainda no aquecimento.