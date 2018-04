Bruno de Carvalho volta ao Facebook para atacar jogadores

Não foi preciso esperar muito para Bruno de Carvalho voltar ao Facebook com um novo ataque dirigido ao plantel do Sporting. Depois da vitória frente ao Paços de Ferreira, o presidente sportinguista fez novo post na rede social. Desta vez, porque não gostou de uma fotografia.

Bruno de Carvalho saiu do banco de suplentes, onde estava a assistir ao Sporting-Paços de Ferreira, com dores nas costas. O presidente leonino terá mesmo tido de receber assistência médica e é uma foto que parece retratar esse momento que está no centro da mais recente polémica em Alvalade.

A imagem parece mostrar Bruno de Carvalho deitado numa maca a receber cuidados médicos e foi partilhada nas redes sociais pouco após o jogo que deu a vitória aos leões por dois zero.

Carvalho não gostou de ver as partilhas e os comentários feitos à fotografia e resolveu partilhá-la ele próprio na sua página de Facebook.

No post que acompanha a imagem partilhada por Bruno de Carvalho, o presidente dos leões sugere que quem pôs a foto a circular na internet é um membro do plantel sportinguista.

“Quero agradecer ao jogador que espalhou esta foto. É isto que a bancada quer!”, escreveu Bruno de Carvalho.

A referência à bancada explica-se com o momento tenso entre os adeptos do clube e o seu presidente. É que durante o jogo com o Paços de Ferreira, viram-se lenços brancos nas bancadas do Sporting e ouviram-se cânticos a pedir a demissão de Bruno de Carvalho.

O apoio ao dirigente desportivo veio apenas da claque Juveo Leo, que resolveu tomar o partido do presidente que está em rota de colisão com os jogadores desde que resolveu criticar publicamente a prestação do plantel frente ao Atlético de Madrid.

Apesar das tentativas do treinador Jorge Jesus para serenar os ânimos, o ambiente continua muito tenso em Alvalade.

Ainda antes deste post partilhado por Bruno de Carvalho no Facebook, caíram mal as declaraçõs do presidente que convocou uma conferência de imprensa depois do jogo em Alvalade para atacar o que diz ser “a ingratidão” do clube e reiterar que haverá processos disciplinares contra os jogadores que usaram as redes sociais para criticar a forma como o dirigente desportista atacou em público o plantel.