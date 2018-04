Google atualiza imagens de Street View em Portugal

A Google anunciou esta segunda-feira que vai recolher imagens novas das autoestradas e das cidades portuguesas para atualizar o sistema Street View em Portugal, de forma a manter o Google Maps atual.

A partir dos próximos dias, a empresa vai recolher imagens 360º nas cidades de Braga, Porto, Aveiro, Lisboa, Nazaré, Évora e Lagos e ainda nas estradas portuguesas para atualizar as imagens já existentes. A Google ai ainda alargar o arquivo de imagens a "regiões ou locais turísticos ainda não abrangidos em recolhas anteriores".

“Além de imagens de estradas poderemos vir ainda a registar alguns pontos de interesse - a pedido de organizações e entidades de turismo local - através do StreetView backpack - conhecido por Trekker - que permite recolher imagens 360ª em locais inacessíveis aos carros", refere a empresa num comunicado.

O mesmo documento salienta ainda que "a Google faz um grande esforço para proteger a privacidade, ao mesmo tempo que permite a todos os utilizadores beneficiarem do Street View” e que antes de publicar as imagens “desfoca as caras de pessoas e as matrículas de carros que possam aparecer nas imagens de modo a proteger a privacidade das mesmas. E mesmo, depois de publicadas as imagens, qualquer utilizador, através da opção "comunicar um problema" que aparece no canto inferior de cada imagem, pode solicitar a remoção dessa imagem ou sinalizar algum problema”.

A funcionalidade Street View está disponível em mais de 80 países e permite aos utilizadores navegarem, de forma virtual, numa zona através das imagens panorâmicas disponíveis no sistema.