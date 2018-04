Sérgio Abrantes Mendes. “Bruno de Carvalho não se vai demitir, as pessoas que não se iludam"

"Ele precisa mais do Sporting do que o Sporting precisa dele"

O antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Sérgio Abrantes Mendes, é mais uma das figuras que apela à demissão do presidente do clube, Bruno de Carvalho. No entanto, não acredita que o líder leonino deixe a direção do clube.

“Bruno de Carvalho não se vai demitir, as pessoas que não se iludam. Ele precisa mais do Sporting do que o Sporting precisa dele. Bruno de Carvalho vai requerer a Assembleia e vai outra vez chamar a guarda pretoriana, como é hábito, no sentido de não deixar que as coisas decorram na sua totalidade ordem pública. É isso que vai acontecer. Ele não vai abandonar, porque Bruno de Carvalho tem um problema de personalidade. É um homem que, neste momento, precisa de muita ajuda, não está bem. Não sei do que padecerá, não está bem”, disse numa entrevista à TSF.

“Se me perguntar, se acho que Bruno de Carvalho tem condições para continuar, acho que já fez mal de mais ao Sporting para se responder afirmativamente”, acrescentou.

Sérgio Abrantes Mendes aproveitou ainda para deixar um conselho a Jaime Marta Soares: “Que veja, estude, pondere a possibilidade de proceder a um referendo aos associados, em que a pergunta é sim ou não à continuidade de Bruno de Carvalho”.