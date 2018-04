Acidente em Nisa. Motorista já teve alta hospitalar

O condutor do autocarro que ontem se despistou perto de Nisa com vários estudantes a bordo já teve alta do hospital de Portalegre.

A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte hospital. De acordo com fonte da GNR citada pela mesma agência, trata-se de um homem com idade entre os 50 e 60 anos.

No hospital de Portalegre, deram entrada mais 15 jovens que seguiam no autocarro, que trazia os adolescentes para casa após uma viagem de finalistas a Espanha. O motorista esteve mais tempo internado por precaução "não só física, mas também psicológica", explicou a fonte hospitalar.

Recorde-se que o acidente no IP2 faz um morto e mais de 30 feridos – ao todo, 49 pessoas seguiam naquele autocarro. A maioria eram jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos. A vítima mortal tinha 18 anos e estudava na Escola Secundária Frei Heitor Pinto, na Covilhã.

De acordo com a agência Lusa, o Ministério Público vai abrir um inquérito às causas do incidente.