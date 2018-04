Regime sírio diz que EUA apoiaram ataque a base aérea

O regime sírio afirmou esta sgeunda-feira que o ataque a uma base aérea de Homs, que atribui a Israel, teve o apoio dos Estados Unidos da América.

As cartas enviadas à à secretaria-geral e ao Conselho de Segurança da ONU pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio dizem que os ataques de Israel "não ocorreriam sem a luz verde dos Estados Unidos".

Recorde-se que o ataque que ocorreu esta madrugada naquela base aérea fez pelo menos 14 mortos – as vítimas são soldades sírios e estrangeiros, incluindo três iranianos.

O regime sírio diz que Israel está por detrás deste ataque, defendendo qu se tratou de uma represália pelo ataque com armas químicas alegadamente perpetraso pelo regime de Assad na cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental. O ataque fez pelo menos 40 mortos.

A Rússia já saiu em defesa da Síria: um comunicado do ministério da Defes refere que "entre as 03:25 e as 03:35 de Moscovo (01:25 e 01:35 em Lisboa) dois aviões F-15 da Força Aérea de Israel, sem entrar no espaço aéreo sírio, lançaram a partir do território libanês oito mísseis contra o aeroporto de Al Taifur".