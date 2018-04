Colaborador de vereador ouvido após homicídio de Marielle Franco encontrado morto

Um colaborador do vereador Marcello Siciliano – que está a ser ouvido no âmbito do inquérito relativo à morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes – foi morto no domingo passado, no Rio de Janeiro.

Segundo o jornal Globo, o corpo de Alexandre Pereira, de 37 anos, foi encontrado dentro de um carro. Ainda não são conhecidas as causas da morte. O mesmo jornal revela que este homem já estava a ser investigado por suspeitas de envolvimento numa milícia.

Após a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, seis vereadores foram chamados a prestar declarações. Alexandre Pereira era colaborador de um deles, Marcello Siciliano.

Recorde-se que Marielle Franco foi morta no passado dia 14 de março. A sua morte está a ser investigada, depois de terem sido recolhidos indícios que apontam para a existência de um crime com motivações políticas.