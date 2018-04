Meco. Autoridades avistaram parapente, mas tiveram de interromper as buscas

As autoridades continuam à procura de duas das três pessoas que desapareceram esta segunda-feira na praia do Meco. Um parapente foi avistado, mas as condições do mar não permitiram dar continuidade às buscas, que deverão ser retomadas amanhã.

Em declarações à SIC Notícias, o comandante do porto de Setúbal, Luís Lavrador, explicou que o helicóptero da força aérea conseguiu "avistar uma rede pertencente ao parapente e muito provavelmente um ou mesmo os dois corpos".

No entanto, o helicóptero não conseguiu aproximar-se do parapente devido às condições do mar. O mesmo aconteceu com as embarcações de resgate.

As buscas foram interrompidas e serão retomadas amanhã de manhã, assim que o sol nascer, explicou o comandante.

Recorde-se que, esta manhã, uma mulher austríaca caiu ao mar na praia do Meco quando praticava parapente. Dois colegas lançaram-se ao mar para tentar salvá-la, mas acabaram por ser ‘engolidos’ pelas ondas. Um deles foi encontrado em paragem cardio-respiratória, acabando por morrer.