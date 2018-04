Pedro Lima usou as redes sociais para comentar a crise no Sporting

O ator Pedro Lima juntou-se ao coro de críticas contra Bruno de Carvalho, presidente do Sporting. O artista usou as redes sociais para admitir que tem “muita dificuldade em compreender o que é que justifica este comportamento tão pouco inteligente do actual presidente do SCP".

"Considero a presidência de um grande clube de futebol um cargo político. Uma vez ganhas as eleições, o presidente deve liderar a organização para vencer os seus adversários desportivos. O actual presidente do SCP tinha claramente um plano e teve jogadas totalmente imprevisíveis, como a contratação do treinador que tinha acabado de ser campeão pelo nosso rival, que revelaram rasgo, imaginação, inteligência", escreveu Pedro Lima.

O ator considerou que os posts de Bruno de Carvalho mancharam a sua imagem de uma forma irreversível: "Tenho muita dificuldade em compreender o que é que justifica este comportamento tão pouco inteligente do actual presidente do SCP. A boa reputação leva uma vida inteira a construir mas pode ser destruída num segundo de insensatez. Agora é irrecuperável".