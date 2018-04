A sua vida sexual está a abrandar? Então saiba o que fazer

Quando a relação é recente, é natural que exista um entusiasmo inicial muito maior e que a vida sexual seja muito mais satisfatória. Mas, com o tempo, esta pode abrandar, algo que não agrada nem a ele, nem a ela, e sem querer acaba por acontecer.

No entanto, há que manter a chama acesa, e a antropóloga Helen Fisher falou sobre este assunto com a revista Men’s Heatlh e explicou que a fase inicial de um namoro pode impulsionar a produção das hormonas sexuais e, consequentemente, a libido.

Os fatores que podem afetar este procedimento são os seguintes:

Stress

As relações sexuais podem dar muito trabalho, principalmente quando se começa a ficar ansioso com todos os momentos que as antecedem. Para além disso, o stress no trabalho também não ajuda.

Ex-namorados

Um estudo recentemente publicado revelou que quantos mais namorados teve, menos prazer tem na sua relação atual

Fazer comparações

Não vale a pena comparar o seu parceiro atual com os anteriores. Só o vai deixar mais ansioso.

Crianças

A atenção exigida por estas pode deixá-lo esgotado e sem vontade de ter relações sexuais.