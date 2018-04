Consegue encontrar cenas sexuais nesta lata de bolachas?

Uma lata de bolachas da empresa Huntley & Palmers gerou uma grande polémica – quase 50 anos depois, o logótipo que tanto deu que falar voltou a ser notícia.

O desenho foi feito em 1970 por Mick Hill para ilustrar os pacotes das bolachas britânicas. O objetivo era recriar uma cena do típico ‘chá das 5’. No entanto, no meio deste cenário, existem duas cenas de teor sexual.

Recentemente, o artista explicou à BBC o porquê de ter incluído estas duas cenas: "Fi-lo sem maldade. Apenas por divertimento", garantiu. "Houve rumores de que o fiz por vingança, mas não", acrescentou.

Já encontrou as duas cenas? Veja no slideshow acima a ‘solução’