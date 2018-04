FBI faz rusgas ao advogado de Trump que pagou por silêncio de atriz porno

As autoridades norte-americanos realizaram esta segunda-feira uma rusga ao gabinete do advogado de longa-data de Donald Trump, Michael D. Cohen, confiscando documentos relacionados com o alegado caso sexual do presidente dos EUA com uma atriz pornográfica chamada Stephanie Clifford e conhecida como Stormy Daniels.

A rusga foi autorizada por procuradores federais em Manhattan e parece ter resultado de documentos obtidos pela investigação especial que analisa as ligações da campanha de Trump a agentes russos, assim como casos de possível obstrução de justiça. As investigações, porém, parecem não estar relacionadas.

De acordo com o "New York Times", é provável que a investigação especial conduzida por Robert S. Mueller aos assuntos de campanha se tenha deparado com documentos incriminatórios relacionados com o caso dos 130 mil dólares que Cohen pagou a Stormy Daniels em 2016 para que ela não falasse de um encontro sexual com Trump.

O advogado de Michael Cohen, que admite o pagamento de 130 mil dólares, mas afirma que Stormy Daniels está a mentir, afirmou esta segunda que a rusga do FBI ao gabinete "é completamente indecente e desnecessária". De acordo com uma fonte ao "New York Times", o pagamento é apenas um dos assuntos que motivou a rusga.